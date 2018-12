Yengeç – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Diyete başlamak için 10 numara zamanlar! Bunun yanı sıra Dolunay zamanı duygularınızı çok daha güçlü bir şekilde dile getirebilir, hisleriniz ve sezgileriniz fazlası ile güçlü olabilir. Hayatınızda önemli bir meseleyi sonlandırmanız için size destek verecektir.

Bu günlerde biraz daha hassas, savunmacı, çevrenizdeki kişileri korumacı davranabilir, melankolik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkileriniz ve ortaklarınızda gerginliklerden kaçınmak yerinde olacaktır. Yabancılarla ilgili, yurt dışıyla ilişkili, ticaretle ilgili destekleyici sürpriz etkiler devrede, beklediğiniz haberler her an gelebilir. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de sürpriz bir iş teklifi veya işinizle ilgili mükafat, övgü alabilirsiniz. İş ortamınızda öngörülmesi zor görev değişiklikleri meydana gelebilir. Veya sizin iş planınız dışında sürpriz ekstra işlerde söz konusu. İş anlamında kendinizi daha motive ve özgür hissedeceğiniz bir hafta. Venüs/Neptün etkileşimi ile yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilir, resim, müzik, sanatın her hangi bir dalı ile ilgilenebilir, konser veya tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir.