Yengeç – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma ve satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir.

Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak için de güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. Hafta boyunca biraz esnek olmanızda fayda var. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler olabilir. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Hafta boyunca birilerine kefil olmak, borç vermek için de pek uygun değil açıkçası. Krediler onaylanmayabilir, borçlar çıkmayabilir, sponsor bulamayabilirsiniz. Finansal beklentileriniz pek karşılanmayabilir.