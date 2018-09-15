Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 15, 2018
Yengeç – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu
17 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma ve satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir.

Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak için de güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor. Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. Hafta boyunca biraz esnek olmanızda fayda var. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler olabilir. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Hafta boyunca birilerine kefil olmak, borç vermek için de pek uygun değil açıkçası. Krediler onaylanmayabilir, borçlar çıkmayabilir, sponsor bulamayabilirsiniz. Finansal beklentileriniz pek karşılanmayabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Tehlike çanları çalıyor!
Özgürlük mücadelesi başlıyor!
10 Eylül haftasının gökyüzü raporu