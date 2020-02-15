Yengeç – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. Merkür, olası yapacağınız tanıtım ve pazarlama etkinliklerinden yeteri kadar verim elde edememenize neden olabilir, eğer seyahate çıkacaksanız biletinizi tekrar kontrol edin. Merkür Retrolarında sıkça rastlanan bir diğer durum ise bagaj fişlerinin karışması veya bavulların kaybolmasıdır dikkat etmekte yarar var.

Bu tarih aralığında başladığınız eğitimleri, kursları devam ettirmekte zaman zaman zorlanabilirsiniz, eğer ithalat, ihracat işleri ile ilgileniyorsanız sipariş alışverişlerinde, ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir, mailing sorunu yaşayabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz, sınav zamanı kafanızı toplamakta zorlanabilir veya sınav kağıdınızın değerlendirmesinde hatalar olabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Arkadaşlarınızla ilişkilerde ani kavgalar, gerginlik oluşturacak ortamlar yaratmamaya özen göstermelisiniz. Arkadaşlarınızla beraber riskli girişimlerden de uzak durulmasında yarar var. Bir dostunuz yaşamında beklenmedik, sürpriz çok ani bir değişim meydana gelebilir ve onunla ilgilenmeniz gerekebilir. İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden dolayı tartışmalardan uzak durmanızda yarar var. Arkadaşlarınızdan beklenmedik, sürpriz iş teklifleri gelebilir. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın yaşamında ki olası ani değişimler yüzünden onlarla daha fazla ilgilenmek, zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Sizi boğan, yük olan birileri varsa bu hafta hayatınızda bu alanda temizlikler yapabilirsiniz. Bazı dostlarınızla beraber size heyecan verecek bir maceraya atılabilirsiniz.