Yengeç – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Süper güç, motivasyon verecek ve adeta bütün projektörlerin üzerinize çevrilmesine neden olacak. Yeni başlangıçlar, girişimler, güçlü atılımlar yapmak için süper bir sürece giriş yapacaksınız.

Sıkıntılı, endişeli, dertli süreç sona ermiş olacak sizler için. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Yurt dışı, yabancılarla yapacağınız her türlü işte şans ve fırsatlar sizden yana olacaktır. Hafta boyunca vizyonunuzu geliştirecek yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hayattan daha fazla keyif almanıza yardımcı olacak seyahatler planlayabilirsiniz. Çok istediğiniz bir ürünü yurt dışında çok ucuza bulabilir ve getirtebilirsiniz.