Yengeç – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanların aşk, özel hayat, hobiler, riskli girişimlerle ilgili konular üzerinde olabileceğine işaret etmekte. Eğer yalnız, sevgilisi olmayan gruptaysanız bir dolu flörtler söz konusu ama bu flörtlerin ama teması cinsellik üzerine olabilir. Cinsel anlamda çok güçlü ilişkiler kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak için çok keyifli bir sürece giriyorsunuz, Mars bu konuda 3 Ocak’a kadar destek verecektir size.

Bunu yanı sıra enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak, kanalize etmek için hobilerinize yönelebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Riskli girişimlerde bulunmaya, riskli aktivitelerde şansınızı denemeye çok daha açık olacaksınız. Bu dönem alacağınız riskler zararla sonuçlanmayacaktır. Keza televizyon, medya, yayın, sahne önü gibi işlerde de gerekli mücadele sonunda istediklerinizi elde edebileceksiniz. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir aylık süreçte odak noktanız yaşamınızda iş ve sağlık konuları olacaktır. Check-up yaptırmak için oldukça uygun bir süreçtir. İş arayanlar bu dönem içinde işe başlayabilirler. Günlük yapılması gereken, hatta size angarya gibi gelen işlerinizi daha eğlenceli bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu bir aylık süreçte iş konularında kendinizi adeta bir köle gibi hissedebilir, her zamankinden çok daha fazla çalışmanız, mesai harcamanız gerekebilir ve daha çok yorulacaksınız ne yazık ki. Stresli bir iş süreci sizleri bekliyor. Bir tarafta yetiştirilmesi gereken işler diğer taraftan hayatın idamesi için yapılması gereken rutin işler bir süreliğine sizi fazlaca yorabilir.