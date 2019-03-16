Yengeç – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart itibari ile önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızın odak noktası işe ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Bu konulardaki stres yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kimliğinizi daha rahat ve net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Önemli olan bu süreçte hedef belirlemek olacaktır. Her zaman üstlerinizin, yöneticilerinizin dikkatini çeker pozisyonda olacaksınız.

Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkilerinde aşırı korumacı ve sahiplenici bir yapı içinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde uzlaşmacı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Özellikle bu hafta kadınlarla ilişkiler ön plana çıkabilir, sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ama Merkür'ün de hala geri harekette olduğunu unutmayın.