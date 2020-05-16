Yengeç – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Çzellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil.

Bu Yeni Ay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Sınavlar, akademik konular, yurt dışı bağlantılı işlerinizde stres yaratıcı durumlar söz konusu olabilir. Yurt dışı, eğitim, yayıncılık, medya, hukuksal konularda harekete geçmek istediğiniz, hedefleriniz ne ise gerçekçi olduğuna emin olmanız önem kazanacaktır. Dağılmamaya, enerjinizi doğu kullanmaya özen göstermeniz gerekecektir. Neptün ve Venüs’ün etkileşimi ile de aşk anlamında hayal kırıklığı, duygularınızın karşılık görememesi gibi etkileri olabilir. Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz.