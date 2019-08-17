Yengeç – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar birbirinden keyifli 3-4 günlük kısa yolculuklar sık sık gündeme gelebileceği gibi, oldukça keyifli haberler de alabileceksiniz.

Bunun yanı sıra eğitime ilişkin konularda güzel gelişmeler yaşayabilir, kardeşlerinizden, yakın çevrenizden ve komşularınızdan destekler görebileceksiniz. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Önemli anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak için uygun bir hafta. Keza yabancı dil eğitimine başlamak için de gayet koşullar sizi destekleyen pozisyonda. Eğer ki ortağınızı veya partnerinizi bir konuda ikna etmeniz gerekecek ise gökyüzü sizi bu konuda destekleyecek. İletişim yeteneklerinizi kullanarak ortaklık veya partner ilişkilerinizde krizleri iyi yönetebilecek, sorunları rahatlıkla çözebileceksiniz. Bu hafta seyahate de çıkabilirsiniz