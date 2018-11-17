Yengeç – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bir aylık süreçte odak noktanız yaşamınızda iş ve sağlık konuları olacaktır. Check up yaptırmak için oldukça uygun bir süreçtir. İş arayanlar bu dönem içinde işe başlayabilirler. Günlük yapılması gereken, hatta size angarya gibi gelen işlerinizi daha eğlenceli bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bu bir aylık süreçte iş konularında kendinizi adeta bir köle gibi hissedebilirsiniz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmanız, mesai harcamanız gerekebilir ve daha çok yorulabilirsiniz ne yazık ki. Stresli bir iş süreci sizleri bekliyor. Bir tarafta yetiştirilmesi gereken işler diğer taraftan hayatın idamesi için yapılması gereken rutin işler bir süreliğine sizi fazlaca yorabilir. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu Dolunay zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. Yurt dışı, uluslararası işler, eğitimle ilgili konular, resmi belge ve evrakla ilgili işlemler, hukuksal konularda bir takım zorlanmalar, sinir bozukluğu yaratacak durumlar meydana gelebilir. Tabii sizin bu esnada daha sakin ve yapıcı olmanız önerilir. İş seyahatleriniz olacaksa son anda bir takım aksilikler, gecikmeler oluşabilir.