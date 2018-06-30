Yengeç – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi özellikle yayıncılık, iletişim, seyahat, satış, pazarlama konusunda süper güzel desteklere de işaret etmekte. Sanki yaşamınızda görünmez bir el değmişcesine bütün işlerinizi hızlı bir şekilde halledebileceksiniz. Bu arada bu hafta sezgiler fora olacak sizlerde, sezgilerinize bol bol güvenin!

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, projeler, hukuksal konular hem de aşk, çocuklarla ilgili konularda süper şans ve fırsatlar söz konusu. Eğer yalnızsanız aşk var size de artık! Çocuk sahibi olmak isterseniz de gayet uygun bir hafta. Vize, pasaport işlemlerini halletmek, ticarete atılmak için de kaza öyle. Bu saydığım tüm alanlarda atacağınız her adım desteklenecek hem de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eskiden kaçırdığınız sizin için önemli bir fırsat yeniden önünüze düşebilir.