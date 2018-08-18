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Yengeç – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 18, 2018
Yengeç – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
20 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz. Bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olur ise eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız var ise, teziniz var ise veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler, resmi evraklar, vize işlemleri vs gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın, yayın ve medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
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