Yengeç – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar insanlar sizlerle sırlarını paylaşmaya daha meyilli olabilir veya siz gizli, saklı bir takım konuşmaları yapmak için güvenilir insanlara ihtiyacınız olacak. İletişim ve zihinsel anlamda belki çok dışa dönük olamayacaksınız. Fakat içinizde bir farkındalık uyanacak, olaylara koşullara farklı bir gözden bakmaya başlayacaksınız. Daha önce kaçırdığınız atladığınız detayların üzerinden tekrar geçme fırsatı yakalayabileceksiniz. Ve tabii ki bir iç sorgulama da yaşayabilirsiniz.