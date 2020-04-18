Yengeç – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni sanal gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz.

İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Bu Yeni Ay işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Hem ikili ilişkiler hem de aile içi ilişkilerinde krizler yaratmak yerine kriz çözen noktada olmaya özen gösterin, olayları ve konuları gereksiz yere büyütmeyi, aile ve ev içinde meydana gelen konuları takıntı düzeyine taşımamaya özen gösterin