Yengeç – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte size ait olmayan fakat sizleri yakından ilgilendiren finansal konular ön plana çıkmaya başlıyor. Kredi almak için ya da eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz.

Yeni Ay, belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partnerinizin iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzelme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Yeni Ay’da Uranüs ile sert bir kontak var. Şunu bilin ki, sizin de cebinizden bir miktar para çıkacak! Öyle ya da böyle! Size vaat edilen, söz verilen veya yasal olarak hakkınız olan bir paraya da ulaşmanız zor olabilir bu dönemde bilginiz olsun. Nafaka ve miras konuları çekişmeli bir duruma dönüşebilir. Keza sağlık (ameliyat, testler, tedavi) için de para harcamanız gerekebilir. Yapılandırdığınız borçlarınız var ise ödemelerinizi düzgün takip edin, bir haksızlıkla karşılaşmayın. Muhasebe veya bankacınızın yapabileceği saçma sapan bir hata yüzünden gerilebilirsiniz.