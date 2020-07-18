Yengeç – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır.

Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Hem kariyer hem de ilişkiler, ortaklıklar alanı bu hafta gergin. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Yöneticilerinizle veya eşinizle, ortağınızla gereksiz kibir, sert soğuk davranışlardan kaçınmakta yarar var. Kariyer veya partner ilişkilerinizde kendinizi engellenmiş, sorunlarla boğuşurken bulabilirsiniz birden. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular alım satım işleri, kazançlarınızı arttırmanın yolları, finansal konular, gelir getirici konular olacaktır. Bu konuları hayatınızda daha kolay organize edebilecek ve yönetebileceksiniz.