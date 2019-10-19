Yengeç – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. Yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilir, resim, müzik veya sanatın her hangi bir dalı ile ilgilenebilir, konsere ya da tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer özel hayatınızda biri yoksa bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir.

Bu hafta Güneş, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Akrep burcuna geçişi ile bir ay boyunca odaklanacağınız konular; aşk, çocuklar, yaşamın keyif verici yanları ve hobiler üzerine olacaktır. Yalnızlıktan dem vuran arkadaşlarım özellikle bu hafta ciddi ilişkilere çekilebilirler. Sizden yaşça büyük veya ruhen olgun biri ile gönül ilişkilerine başlayabilirsiniz. Yalnız yaşamı bu hafta fazlası ile ciddiye alabilir, her şeyi kişiselleştirebilirsiniz, siz tadını çıkarmaya bakın. Elle tutulur, somut bir takım hobilere yönelebilirsiniz.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Hem ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili konuları hem de ev, yuva, aile ile ilgili konularda krizlere, problemlere, zorlu durumlara, hastalıklara, bu konularda kötü şanslara işaret etmekte. Partner, ortak veya aile bireylerinin sağlığı olumsuz etkilenebilir, özel hayat aile hayatı arasında krizler söz konusu olabilir, küsler, ayrılıklar meydana gelebilir. Kiracı iseniz ev sahibiniz ile aranızda gerginliklerde oluşabilir.