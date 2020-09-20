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Yengeç – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 20, 2020
Yengeç – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
21 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'inde Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma-satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile biraz daha hayatın keyifli yanlarına odaklanmak, sosyalleşmek, hobilere yönelmek, size keyif verecek konularla ilgilenmek için çok uygun. Keza yeni bir hobinin eğitimine başlamak, sanatsal konularda başarı yakalamak içinde güzel.

Burç Yorumları

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