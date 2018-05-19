Yengeç – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşına önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İkili ilişkiler ve ortaklıklardan soğukluk, mesafe, sevginin kaybolması, ilişkilerin bitmesi, ortaklıkların bozulması gibi etkiler söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde krizleri çok dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekmektedir. Değersizlik hissi, yalnızlık hissi söz konusu olabilir. Eğer yalnız iseniz armudun sapı üzümün çöpü ona buna kulp takarak kimseyi beğenme yedebilirsiniz. Merkür / Pluto etkileşimi ile de bu hafta önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir, fikir bazında çevremizde ki insanlardan güçlü destekler alabiliriz. Destek alacağımız kimseler ortağımız, eşimiz, partnerimiz olabilir, bu hafta onların fikirlerine önem vermenizde yarar var. İş anlamında yeni fikirler, projeler söz konusu hatta bunları hayata geçirmek içinde olumlu etkiler var.