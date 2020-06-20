Yengeç – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kariyerinizde ateş topuna dönme zamanınız başladı! Kariyer hedeflerinize artık çok daha yakınsınız, istekleriniz için çok daha fazla mücadele edecek, girişimlerde bulunabilecek ve rahatlıkla elde edebileceksiniz.

Eğer istediğiniz terfi ise elde edebilecek, koşulları daha iyi olan bir iş ise rahatlıkla bulabileceksiniz. İş hayatınızda çok daha fazla çözüm odaklı, işinizi yaparken güçlü, önünüze çıkabilecek her türlü engeli yenebilecek kapasiteye sahip olabileceksiniz. 2019 Ocak’tan beri kariyer alanınızda böyle bir etki almadınız, bu süreci çok iyi değerlendirin, hedeflerinizi koyun ve hedefe kilitlenin. Başarısız olmak gibi bir lüksünüz yok! Sadece hedefinize koşarken insanları kırmamaya, incitmemeye özen gösterin. Çünkü Mars'ın agresif ve kavgacı bir enerjisi vardır ve bu Koç burcu ile birleşince kariyer konusunda sizi süper bencil bir hale sokabilir de.