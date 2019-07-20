Yengeç – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber bir ay boyunca odaklanacağınız konular alım ve satım işleri, kazançlarınızı arttırmanın yollarını arayacaksınız. Finansal konular, gelir getirici konular olacaktır. Bu konuları hayatınızda daha kolay organize edebilecek ve yönetebileceksiniz.

Özel hayatınız, aşk hayatınıza ilişkin ise gergin etkiler bu hafta itibari ile yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Siz de aşka yelken açacaksınız, ama azıcık daha sabır sadece. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yine bu tarihe kadar güzellik, kıyafet, kuaför, bakım, süs..vb konular için sıkça para harcayabilir, gardırobunuzda ekstra yer açmanız gerekebilir. Lükse olan ihtiyacınız bu tarihlerde artabilir. Ama hemen korkmayın, Venüs finans evinizden geçerken sizlere kazançlarınızı arttırmak içinde yardımcı olacaktır. Yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.