Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Yengeç – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu
23 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte; ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar alanında gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili sürpriz ve beklenmeyen fırsatlarla ilgilidir. Sizler bu fırsatlar; kariyer-para kazanımı-ortaklıklar-yaşamda en çok istediğiniz şeye kavuşma, ödüller alabileceğiniz bir durumu göstermekte. Çok güçlü ortaklıkların başlangıcı söz konusu olabilir. Ya da eğer yalnız iseniz bu tutulma belki de yeni bir partner getirebilir sizlere. Önemli, prestij ve güç kazandıracak ortaklıklarda söz konusu olabilir tutulmanın etkisi ile.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yılın son Güneş Tutulması! Burçlar nasıl etkilenecek?
Oğlak giriş haritası: Kış nasıl geçecek?
Venüs Kova burcunda: Özgür ve mesafeli ilişkiler zamanı!