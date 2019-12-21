Yengeç – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte; ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar alanında gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir.

Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili sürpriz ve beklenmeyen fırsatlarla ilgilidir. Sizler bu fırsatlar; kariyer-para kazanımı-ortaklıklar-yaşamda en çok istediğiniz şeye kavuşma, ödüller alabileceğiniz bir durumu göstermekte. Çok güçlü ortaklıkların başlangıcı söz konusu olabilir. Ya da eğer yalnız iseniz bu tutulma belki de yeni bir partner getirebilir sizlere. Önemli, prestij ve güç kazandıracak ortaklıklarda söz konusu olabilir tutulmanın etkisi ile.