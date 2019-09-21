Yengeç – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma satma gibi işler olabilecektir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte ev, yuva, aile, yerleşime ait konular, aile ile ilgili konular ön planda olacaktır. Ev alım satımla ilgili bu hafta bir takım önemli kararlar, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Bu Yeni Ay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Yeni Ay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.