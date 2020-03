Yengeç – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Öncelikle bu hafta ortaklaşa işlere girişmek için 10 numara bir hafta! Yaşamınızda rekabet ettiğiniz her alanda çok güçlü destekler bulabileceksiniz. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda meydan okumaya her an açık, gereksiz yere risk almaya elverişli, patavatsız ve küstah davranabilirsiniz. Evet iş konuları hafiften sizin bozucu olsa da, ikili ilişkiler konusunda ise bir o kadar harika destekler alabilecek, bu alanda güç kazanacaksınız. Hele ki ilişkiler ve ortaklık alanında istediğiniz kafayı taktığınız bir konu var ise bunu rahatlıkla elde edebileceksiniz.