Yengeç – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır.

Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz. Belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş veya maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

Fakat bu tutulma içinde hem Mars başrol oynayacak hem de Uranüs ile sert bir kontak var. Şunu bilin ki, sizin de cebinizden bir miktar para çıkacak! Öyle ya da böyle! Size vadedilen, söz verilen veya yasal olarak hakkınız olan bir paraya da ulaşmanız zor olabilir bu dönemde bilginiz olsun. Nafaka, miras konuları çekişmeli bir duruma dönüşebilir. Keza sağlık (ameliyat, testler, tedavi) için de para harcamanız gerekebilir. Yapılandırdığınız borçlarınız var ise ödemelerinizi düzgün takip edin, bir haksızlıkla karşılaşmayın. Muhasebe veya bankacınızın yapabileceği saçma sapan bir hata yüzünden gerilebilirsiniz.