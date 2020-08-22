Yengeç – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sizleri epey zorlayabilir. İşinizle ilgili şansınız çok açık olmayabilir, problemler, talihsizlikler, krizler, işlerin yolunda gitmemesi söz konusu olabilir.

İşinizle alakalı çok fazla eleştiride alabilirsiniz. Üstlerle tartışma, kavga, öfkenizi kontrol edemezseniz istifa, kovulma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. Bu hafta yaşamınızı güzelleştirmek veya kendinizi güzelleştirmek adına girişimlerde bulunmak için harika bir hafta. Eğer yalnızsanız sizden mesafe olarak uzakta olan bir ile romantik yakınlaşmalarınız olabilir. Kişisel hobilerinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bu hafta sanatsal aktivitelerde başarı haftasına dönüşebilir sizin için. Ya da bu konularda eğitime başlayabilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile de ailevi sorunlar, aile ile ilgili kayıplar, ikamet edilen yerle ilgili sorunlar, yaşamdan beklentilerin düşmesi, depresyon, hedef sapması gibi durumlar oluşabilir. Bu hafta biraz sabır haftası açıkçası. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler, özel hayatla ilgili kıskançlık durumları oluşabilir. Yalnız olanlar iş çevrenizden biri ile yakınlaşmalar söz konusu olabilir.