Yengeç – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Özellikle aile içi iletişimde sorunlar baş gösterebilir. Ailenizle iletişim kurarken kullanacağınız kelimeleri özenle seçin, dil yarasına neden olmasın. Ev içinde fikir birliğine varmak pek de kolay olmayabilir hafta boyunca.

İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda pek de mutlu olmayacağınız sorumluluklar artabilir. Bu konularda duygusal anlamda kendinizi güvende ve huzurlu hissetmeyebilirsiniz. Partneriniz veya ortağınızla aranızda güven ile ilgili sorunlar baş gösterebilir. Bu hafta yeni ortaklıklara başlamak için uygun olmadığı gibi, sözleşmeli işleriniz varsa eğer bir süreliğine askıya alınabilir.