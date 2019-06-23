Yengeç – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs etkileşimi ile de aşk anlamında hayal kırıklığı, duygularınızın karşılık görememesi gibi etkileri olabilir. Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz.

Sizden yaşça büyük arkadaşlarınızla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra para ile ilgili konularda gecikmeler aksaklıklar olabilir, özellikle para havale, eft ile geliyorsa veya yurt dışı ile ilgili siparişlerde gecikmeler yaşanabilir. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor! Parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alış verişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım ve satım konuları sık sık gündeme gelebilir.