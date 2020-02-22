Yengeç – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat. Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Ya da yurt dışına bir seyahat organize edebilirsiniz. Bu seyahat daha çok bilgi alma amaçlı ve size bir şeyler katacak bir seyahat olabilir. Hukuksal konularda desteğe ihtiyacınız olursa eğer, rahatlıkla destek bulabilecek, olası bir sorunu hızlı bir şekilde çözümleyebileceksiniz. Eğitimle ilgili konularda da, bitirme sınavınız, teziniz veya eğitim konularında önemli bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Akademik anlamda çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer hukuki alanda işleriniz varsa, bunları yoluna koymakta zorlanabilirsiniz ya da sonuç almak zor olabilir. Bu dönemde çokça resmi işler resmi evraklar vize işlemleri gibi konularla uğraşabilirsiniz. Basın yayın medya konularında hayatınıza sürpriz başlangıçlar girebilir. Ama aynı alanda Merkür'ün de geri harekette oluşu yukarıda saydığım konularda gecikmelere neden olabilir. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Ortaklık ve partner ilişkilerinde ise zorlayıcı etkiler söz konusu. Eşinizin veya ortağınızın üzerinde baskı kurmayın, gereksiz kıskançlık veya kaprislerle onları hayattan soğutmayın. İkili ilişkilerde intikam ve hırs duygularından uzak durmanızda yarar var. Eğer hayatınızda kimse yoksa, partneri iş ortamınızdan seçmemeye özen gösterin. İkili ilişkiler, özel hayattan gergin etkiler söz konusu. Varsa partneriniz aldatmamaya özen gösterin. İlişkilerinizde olası küçük bir hatayı gereksiz yere çok fazla büyütmeyin. Bu hafta ortaklık kurmak içinde pek uygun değil.