Yengeç – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars haritanızın 8. evinde geri gidecek. Başkalarının parası ile ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, başkalarından temin ettiğiniz maddi ihtiyaçlarınız konusunda ciddi eleştiriler alabilir, hatta bu kaynaklara kısa bir süreliğine ulaşamayabilirsiniz.

Bankadan çekmeyi planladığınız kredi son anda çıkmayabilir. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir, borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecekti. Kısacası para ile ilgili yararlı büyük gelişmeler beklememekte yarar var. Burslarda primlerde, nafakalarda, bankacılık işlerinde bir takım sorunlar çıkabilir. Büyük borçlar altına girmek için uygun bir dönem değil. Eğer ki bankanızdaki paranızı yatırım olarak, borsa gibi araçlarda kullanmayı düşünüyorsanız pek de risk almamanız gereken bir süreçtir bu, dikkat edin. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor, parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım veya satım konuları sık sık gündeme gelebilir.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu Dolunay, bir takım sonlanmaları, bitişlere işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. Olası kötü niyetli kişiler renklerini bu Dolunay zamanında daha çok belli edecekler.