Yengeç – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Güzelleşmek için daha çok para harcayabilirsiniz. Eğer yalnızsanız Venüs, ilişkilerde yaraların sarılması konusunda destek olabilecektir. 20 Aralık’a kadar yalnız olmanız biraz zordur, güzel bir ilişkinin başlangıcının adımları atılabilir, bazılarınız evlenme teklifi alabilir, söz-nişan gibi durumlar söz konusu olabilir. Aşk meşk konularında başkalarına bu süreçte arabulucuk edebilir, bol bol çöpçatanlık yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise rekabet duygunuz tetiklenebilir, varsa partneriniz onu bu dönem daha çok kıskanabilirsiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Yeni Ay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Diyete veya spora başlamak için uygun koşul ve fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Tam da bu Yeni Ay etkisi ile profesyonel bir destek ile pilates ya da yoga gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Eğer iş arıyorsanız dönemlik kısa süreli de olsa bir iş bulabilirsiniz. Ya da iş yerinizde şimdiden sene sonu için tatil izni almak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi halledebilmek için yeni çalışanlar, yeni yardımcılarla görüşebilirsiniz.