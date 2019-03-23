Yengeç – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ve yabancılarla ilgili işlerden, konulardan, reklam, pazarlama, satış gibi konulardan fayda görebileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.

Yalnız olanlar, sizden uzakta yaşayan birileri ile gönül ilişkileri içine girebilirsiniz. Evinizde bir takım düzenlemeler yapmak, güzelleştirmek adına adımlarda atabilir, eksiklerini giderebilirsiniz. Bu dönemde karşıt görüş ve fikirlere daha kolay tahammül edebileceksiniz. Eğer evli iseniz eşinizin kardeşi veya kuzeni ile para kazanmak adına belki konuşmalar geçebilir aranızda veya size uzak bir akraba ile. Partnerinizle veya eğlenebildiğiniz bir kişi ile birlikte seyahate çıkmak için çok uygun bir süreçtir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla organizasyonlar yapmak sizi çok daha fazla mutlu edecektir. Eğitimle ilgili konularda da destekleyici ve keyif verici etkiler altında olacaksınız.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar daha gizli kapaklı hareket etmek isteyebilirsiniz, ruhsal anlamda biraz karmaşa yaşayabilir, ne yöne ne şekilde gideceğine karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu süreçte sinirler hassas olur, alınganlık ve tembellik artar. Sanki bir şeyler kendinize koyduğunuz amaçları gerçekleştirmek için harekete geçmenizi sağlayacak enerjiyi size vermiyor gibi hissedersiniz. Yaptığınız hareketleri gizleme eğiliminde olabilirsiniz veya eylemleriniz diğer kişiler tarafından pek fark edilmeyebilir. Gerçek olmayan hisler ve amaçlar peşinde olabilirsiniz. Kısacası dikkat diyoruz.