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Yengeç – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Yengeç – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün burcunuza geçişi ile beraber hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken daha duygularınıza göre davranabilirsiniz.

Ailenizle önemli konuşmalar yapabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artarken etrafınıza daha çok bilgi ve nasihat vermeye başlayabilirsiniz. Yeni bir web sitesi veya bir sosyal medya hesabı açabilirsiniz. Yeni bir kitap yazmaya başlayabilir, eskiye, tarihe, geçmişe yönelik derin araştırmalar yapabilirsiniz. Daha önce ziyaret ettiğiniz ve sevdiğiniz yerlere yeniden seyahatler düzenleyebilirsiniz.

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