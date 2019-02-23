Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yengeç – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Şubat 23, 2019
Yengeç – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu
25 Şubat haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilir veya katılacağınız kalabalık davet ve organizasyonda yıldırım aşkına tutulabilirsiniz. Bu hafta daha çok sosyalleşme zamanı, evde çok fazla zaman harcamayın.

Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Paranızı size daha keyif veren konular üzerinde harcamaya başlayacaksınız, hatta estetik operasyonlar, yüz gerdirmeler, botoks..vb gibi yerlere harcayabilirsiniz. Maddi anlamda eşinizden, ortağınızdan rahatlıkla destek görebilecek, daha keyfi konular üzerine borçlar yapmaya başlayabilirsiniz. Kredi kart harcamalarınıza dikkat bu esnada! Güzelleşmek uğruna bu hafta daha fazla para harcayabilirsiniz. Yatırım yapmak, yatırım hesapları açmak, faizleri araştırmak, emeklilik hesabı açtırmak için de uygun bir dönemde olacaksınız. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Burcuna göre çocuklara hangi isimler verilmeli?
Güneş Balık burcunda: Teslimiyet zamanı
Başak burcunda Dolunay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri