Yengeç – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Arkadaşlarınızla ilişkilerde ani kavgalar, gerginlik oluşturacak ortamlar yaratmamaya özen göstermelisiniz. Arkadaşlarınızla beraber riskli girişimlerden de uzak durulmasında yarar var. Bir dostunuzun yaşamında beklenmedik, sürpriz çok ani bir değişim meydana gelebilir ve onunla ilgilenmeniz gerekebilir.

İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerden dolayı tartışmalardan uzak durmanızda yarar var. Arkadaşlarınızdan beklenmedik sürpriz iş teklifleri gelebilir. Dostlarınızın, arkadaşlarınızın yaşamındaki olası ani değişimler yüzünden onlarla daha fazla ilgilenmek, zaman geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Sizi boğan, yük olan birileri var ise bu hafta hayatınızda bu alanda temizlikler yapabilirsiniz. Bazı dostlarınızla beraber size heyecan verecek bir maceraya atılabilirsiniz.

Bu hafta Merkür, Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Site açma, blog açma, araştırma, yeni eğitimler ve seyahatlerle ilgili türlü gelişmeler sağlayacaktır hayatınıza. Reklam, tanıtım gibi işlerle ilgilenebilir, bazılarınız ise yeni bir dil öğrenmek için hazırlıklar yapabilirler. Yine bu tarihe kadar seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Yeni okunacak, araştırılacak kitaplar alabilir, yakın çevrenizle sık sık kitap alış verişi yapabilirsiniz. Bu dönem araba kullanmayı öğrenebilir, dans kurslarına gidebilir, ufkunuzu genişletecek yeni eğitimler alabilirsiniz. Yazınsal anlamda daha yaratıcı olabilir ve bu yazdığınız şeyleri başka insanlarla paylaşmak arzusu duyabilirsiniz. .

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay, eğitim, yayıncılık, seyahat, iletişim, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşuları sembolize eden bölgede gerçekleşecek. Yeni Ay etkisi ile, hayatınızda bilgileri tasnif etmek, düzenlemek, ajandanızı temize çekmek, telefonunuzun datasını düzenlemek, maillerinizi düzene sokmak, kardeş ve kuzenlerinizle vakit geçirmek, yeni bir eğitime başlamak, bir şeyleri satmaya ve pazarlamaya hazırlanmak için destekleyici olacaktır.