Yengeç – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. İşler büyüyor, müşteri sayınız artıyor, iş performansınızda aynı şekilde oldukça artacak. İş ve çalışma ortamınızda sizi çok mutlu edecek bir gelişme söz konusu olacak. Hafta boyunca yurt dışı kaynaklı bir iş teklifi ile karşılaşırsanız değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Aynı şekilde sağlıkla ilgili konularda da, işin içinden çıkamadığınız kafanızı karıştıran bir durum var ise eğer, hızlı bir tedavi ile de karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer, size çok destek olacak, çok yönlü bir çalışan veya asistanda işe alabilir, performansı yüksek birini işe alabilirsiniz. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Yalnız kadar cinsel enerjinin biraz daha yoğun olabileceği flörtler, yakınlaşmalar içine çekilebilirsiniz. Birliktelikleri olanlar daha tutkulu, romantik bir süreç içine girecekler. Yaratıcılık gerektiren işlerde genel anlamda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin tüm sırlarını öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.