Yengeç – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Özel hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda mantıklı bir şekilde düşünme ve karar verme zamanına işaret etmekte. Hem varsa çocuklarla ilişkileri, hem de özel hayatınızı düzenleme adına kararlar alıp uygulamaya sokabilirsiniz.

Bir diğer olası etki, size keyif verecek bir hobiye başlayabilirsiniz ya da bunun eğitimine. Bu hafta sizler için oldukça keyifli bir hafta, geçmiş işlerle ilgilenmek, geçmiş hesapları kapatmak, eskiden yarım kalan konularla ilgilenmek için de keyifli bir hafta açıkçası. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler gündeminizde olacak. İş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz.