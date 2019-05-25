Yengeç – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. İş ile ilgili postalarınıza ve gönderilerinize dikkat etmekte yarar var, yanlış bilgiler veya postalar alakasız kişilerin eline geçebilir. Bunun yanı sıra bu hafta tembellik bulutu üzerinize çökebilir ve işleri yetiştirmekte bir parça zorlanabilirsiniz.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Dostlarınız veya arkadaşlarınızla birlikte uzun vadeli bir projeye veya ortaklığa soyunabilirsiniz. Ya da bu hafta etkisi güçlü bir organizasyonda yer alabilirsiniz. Dostlarınıza veya partnerinize karşı görev ve sorumluluklarınız artabilir. Özellikle erkek arkadaşlarınızla birlikte ortaklaşa işlere girişebilirsiniz. Bu hafta organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı bir araya toplayabilir, özel davetler organize edebilirsiniz. Bu hafta dostlukları pekiştirmek, sağlamlaştırmak, yararlı işler yapmak için çok güzel bir hafta.