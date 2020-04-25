Yengeç – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz, hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz bu süreç içinde tabii evde kaldığımız için bu daha çok sosyal platformlar üzerinden olabilir.

Dostluklardan rahatlıkla fayda görebileceksiniz. Yine özellikle yalnız olanlar aşkı sosyal medya üzerinden belki bulabilir, birilerinin zekasından, iletişiminden etkilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda fikir alışverişleri, birlikte seyahatler öne çıkacak. Seyahat derken bu pandemi süreci sonrası gitmek isteyeceğiniz yerleri konuşabilirsiniz. Fikirleriniz içinde bulunduğunuz gruplar içerisinde önem kazanacaktır. Arkadaşlarınızın adeta Güzin ablası olabilirsiniz, sürekli sizlere fikir danışabilirler. İş yaşamında kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik planlarda yapılabilir bu dönem içinde.