Yengeç – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile sağlığınıza ekstra dikkat edin, zehirlenmelere karşı özellikle. Eğer alerjik bir cildiniz, egzama gibi rahatsızlıklarınız var ise bu hafta daha çok azabilirler. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı güveninizi kaybedebileceğiniz konular olabilir, zihniniz meşgul olabilir. İş ortamınızda olası mevzuları çok fazla büyütmemeye özen gösterin.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile yaratıcılık gerektiren konulara yönelebilir, resim, müzik, sanatın her hangi bir dalı ile ilgilenebilir, konser veya tiyatroya gidebilirsiniz. Eğer özel hayatınızda biri yoksa bu etkileşim ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız bu hafta daha coşkulu olabilir. Fakat bu kişi, sizden mesafe olarak uzakta, şehir dışında hatta ülke dışından da biri olabilir. Ruhsal, spiritüel, dinsel, felsefi konulara daha çok dalabilir, bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuksal anlamda desteğe ihtiyacınız varsa veya resmi konularda, karşılıksız harika bir yardım bulabilirsiniz. Veya resmi mercilerden de aynı şekilde. Yine bu dönemde yurt yolculukları organize etmek, deniz kenarı yerlere seyahat etmek, yayın evi ile anlaşmak, pasaport işlerinizi halletmek, yurt dışından bakım ürünleri siparişleri vermek içinde gayet uygundur.