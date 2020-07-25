Yengeç – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs’ün etkileşimi ile de aşk anlamında hayal kırıklığı, duygularınızın karşılık görememesi gibi etkileri olabilir. Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. İş ve kariyerinize ilişkin konularda değişimler bekleyebilirsiniz, bu bir iş değişimi, terfi olabilir veya iş hayatınızı veya evinizi taşımanız gerekebilir. Aile içi ilişkilerde zorlanma, ara açılma, gerginlik, inatçılık, ev içindeki otorite figür ile zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Veya bir aile bireyinize ilişkin sorumluluklarınız artabilir. Aile, yaşadığınız yer, yuvanızla ilgili kontrolü ele alıp, yeniden düzenlemeniz, disipline etmeniz gerekebilir. Üstlerle ilişkilerde zorlanmalar, emir almaktan hoşlanmayabilirsiniz. Özgürlük temaları çok daha net bir şekilde vurgulanabilir hayatınızda. Meydan okumaya daha müsait olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ikili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri ile ilgili daha savaşçı, tahrik edici, karşı tarafı kışkırtıcı davranışlar içinde bulunabilirsiniz veya karşı tarafın yaptığı veya söylediği bir takım hareketler size çok fazla batabilir.