Yengeç – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Eğer yalnız iseniz aşk kapınızı çalabilir ki bu tutkulu birine benziyor. Eğer çocuk sahibi olma ile ilgili planlarınız var ise, bu Yeni Ay size destek olacaktır. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. Eğer birlikteliğiniz var ise beraber romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Biraz daha zihninizi meşgul edecek bir hobi olabilir bu. Yalnız kardeşleriniz, komşularınız, yakın çevrenizle olan ilişkilerde gerginlik hakim olabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu kaçırmayın.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile dostluklarınız ve sosyal ilişkilerinizde istikrarsız, tutarsız davranış ve tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde ani öfke patlamaları, duygusal gerilimler söz konusu olabilir. Özellikle erkek arkadaşlarınızla aranızda olabilir bu durumlar. Ya da arkadaşlarınızın garip kaprisleri size çok batabilir bu dönem. Bu hafta Venüs, Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Birlikte çalıştığınız kişiler ve sağlığınızı ilgilendiren konularda Venüs etkilerini göstermeye başlayacak. Olası sağlık sorunlarının üstesinden çok daha rahat gelebilecek, diyet gibi kişisel sağlığınıza iyi gelecek ve günlük yaşamınızda sizi motive edecek şeylere yönelmeye başlayabilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Minik bir ev hayvanı ile hayatınızı daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili olası sorunlar yerini daha barışçıl bir havaya bırakabilir.

Yine bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanız biraz karıştırabilir, karar verme mekanizmanız doğru dürüst çalışmayabilir ya da eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir. Onlardan mail, sms vasıtasıyla haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin.