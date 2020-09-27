Yengeç – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

10. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Mars / Satürn sert etkileşimi özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sizleri epey zorlayabilir, işinizle ilgili şansınız çok açık olmayabilir, problemler, talihsizlikler, krizler, işlerin yolunda gitmemesi söz konusu olabilir. İşinizle alakalı çok fazla eleştiride alabilirsiniz. Üstlerle tartışma, kavga, öfkenizi kontrol edemezsenz istifa, kovulma gibi durumlarda söz konusu olabilir.