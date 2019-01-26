Yengeç – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Kariyer ve ilişkiler konularında gerginliklere, büyük sorunlara, kavgalara, problemlere işaret etmekte. Kariyeriniz konusunda gereğinden fazla hırs ve baskıcı tutum zarar görmenize yol açabilir. Bu hafta eşinizi, ortağınızı veya partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz.

Kariyerinizde üstlerinizle çatışmamaya, zoraki bir şekilde hak iddia etmemeye özen gösterin. Ve bu hafta lütfen baskıcı, fazla dominant olmamaya özen gösterin. Bu hafta Venüs ile Uranüs arasındaki etkileşim ile de mesleki konularda sürpriz gelişmelere ve yeni fırsatlara açık olacaksınız. Aklınıza çılgın bir proje fikri gelebilir. Bir diğer olası etkisi ise alternatif tıp, alternatif iyileşme yöntemleri, enerji konularını araştırmaya başlayabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz işiniz sayesinde tanışabileceğiniz bir kişi ile romantik etkileşimler söz konusu olabilir. Ama en güzel yanı bence sürpriz beklenmedik ve sizi mutlu edecek bir iş gelişmesi.