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Yengeç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 27, 2020
Yengeç – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu
29 Haziran haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak.

Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili tamam mı devam mı sorusunun cevabını arayabilirsiniz bu tutulma ile birlikte. Bu tutulma zamanı dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik, sürpriz destekler görebilirsiniz. Veya tutulma ile bir arkadaşınızla sürpriz bir şekilde ortak iş yapmak adına adım atabilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var.

Burç Yorumları

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