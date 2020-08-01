Yengeç – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte size ait olmayan fakat sizleri yakından ilgilendiren finansal konular ön plana çıkmaya başlıyor. Kredi almak için kolları sıvayabilir, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgilenmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz. Belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz.

Dolunay belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlar da bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş ve maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Dolunay’da Uranüs ile sert bir kontak var. Şunu bilin ki, cebinizden bir miktar para çıkacak! Öyle ya da böyle! Size vaad edilen, söz verilen veya yasal olarak hakkınız olan bir paraya da ulaşmanız zor olabilir bu dönemde bilginiz olsun. Nafaka, miras konuları çekişmeli bir duruma dönüşebilir. Keza sağlık (Ameliyat- testler-tedavi) için de para harcamanız gerekebilir. Yapılandırdığınız borçlarınız var ise ödemelerinizi düzgün takip edin, bir haksızlıkla karşılaşmayın. Muhasebe veya bankacınızın yapabileceği saçma sapan bir hata yüzünden gerilebilirsiniz.

Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor, parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım satım konuları sık sık gündeme gelebilir. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz, aşk ve sevgi konularına ilişkin hem şanslı hem de keyifli bir süreç olacak. Özellikle yalnız Yengeçler sanki etrafınıza herkesi etkileyecek bir enerji yayıyor olacaksınız. Bu tarihe kadar yalnız olanlar türlü aşk ilişkileri ve flörtler içinde bulabilirler kendilerini. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat. Üzerinize bir rahatlama ve tembellikte çökebilir.