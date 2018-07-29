Yengeç – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Hafta boyunca ödemeler, krediler, borçlar, nafaka, primler, miraslar, muhasebe işleri, banka işleri, yatırımlarla ilgili konularda oldukça stresli, problemli bir hafta sizleri bekliyor.

Bu konularla ilgili işler kontrolden çıkabilir, istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir. Hatta bu konularla ilgili çatışmalar içine çekilebilirsiniz, insanlarla tartışabilirsiniz. Hafta boyunca biraz esnek olmanızda fayda var. Size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler olabilir. Para meselesi dostlarınızla aranızı açabilir. Hafta boyunca birilerine kefil olmak, borç vermek için de pek uygun değil açıkçası. Krediler onaylanmayabilir, borçlar çıkmayabilir, sponsor bulamayabilirsiniz. Finansal beklentileriniz pek karşılanmayabilir. Diğer yandan Aslan burcundaki Merkür Retrosu devam etmekte, kişisel sahip olduğunuz değerli eşyalarınızın çalınmamasına dikkat edin veya siz bir yerlerde unutmayın.