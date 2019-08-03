Yengeç – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem parasal konular ve kazançlar hem iş, yeni projeler, yeni müşteriler, iş sayesinde gelebilecek ödüller, övgüler, güzel gelişmelere işaret etmekte. Olası bu alanlarda problemleriniz var ise eğer bu hafta su gibi akacak işleriniz. Bu hafta kuracağınız kontaklar oldukça önem arz edecektir.

Bu hafta atacağınız adımlar paranızı ve kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Eskiden para kazandıracak olması muhtemel bir işiniz olmadıysa bu hafta bu durum yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer şeytanın bacağını kırabilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor. Parayı nereden ve nasıl kazanacağınıza dair daha çok konuşabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir, para ile ilgili toplantılar, teklifler, alım ve satım konuları sık sık gündeme gelebilir.