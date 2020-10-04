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Yengeç – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yengeç – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 4, 2020
Yengeç – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu
5 Ekim haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Kariyer ve ilişkiler konularında gerginliklere, büyük sorunlara, kavgalara, problemlere işaret etmekte.

Kariyeriniz konusunda gereğinden fazla hırs ve baskıcı tutum zarar görmenize yol açabilir. Bu hafta eşinizi veya ortağınızı veya veya partnerinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Kariyerinizde üstlerinizle çatışmamaya, zoraki bir şekilde hak iddia etmemeye özen gösterin. Ve bu hafta lütfen baskıcı, fazla dominant olmamaya özen gösterin. Cinsel enerjinizi artabilir, girişimci ruhunuzu tetikleyebilir, özel hayatınıza hız kazandırabilir. Kişisel hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmak bu hafta çok daha kolay olabilir. Motivasyonunuz yüksek bir süreç olabilecek. Eğlenceye, hobilere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Keza bu hafta aslında spora başlamak içinde uygun bir hafta diyebilirim sizler için.

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