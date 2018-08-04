Yengeç – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte ev, yuva, aile yerleşim ait konularda huzur ve dengeyi, güzelliği sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Ev içinde olası sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak, orta yolu bularak sağlayabileceksiniz.

Evinizde dekoratif değişiklikler yapabilir, yeniden dekore edebilir, boya badana gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz.

Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.