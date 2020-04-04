Yengeç – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Yengeç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı eve ait yapılması gereken işlerle çok fazla haşır neşir olabilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş, kariyer hayatınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkabileceksiniz. İş hayatınızda hızlı düşünüp, hızlı karar verip, çözüm odaklı olabileceksiniz. Şu dönem işinizi evden yürüten kesimde iseniz, evde işe dair akıllıca çözümler üretebilirsiniz. Yalnız bu dönemin handikapı sanırım hızlı ve aceleci davranmak sorunlara yol açabilir, bu yüzden önemli kararlardan önce nefes alıp, iyice düşünmeye özen göstermekte yarar var. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Bunları daha çok dijital platformlardan yürütebilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. Parasal konularda bir rahat yüzü yok sanırım size, maddi konular hayatınızın stres kaynağı haline dönüşebilir. Maddi konularla ilgili kimseyle tartışmamaya özen gösterin. Parasal konularla ilgili başınıza bela almayın. Eşyalarınız kırılabilir, bozulabilir. Alacaklarınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularla ilgili özgürlük elde etmek isteyebilirsiniz, ama bunu yaparken köprüleri de yıkmayın. Hafta boyunca ardı ardına masraflar çıkabilir, bu masrafların bir kısmı sağlık harcamaları ile ilgili olabilir.